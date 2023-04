Atletica | Bolt | “Correre i 100 metri oggi? Morirei negli ultimi 30 o 40 metri”

(Di venerdì 21 aprile 2023) “i 100? Sarebbe orribile.30 o 40”. Usainammette candidamente, sulle pagine de L’Equipe, il suo pensiero. Il velocista giamaicano però sostiene anche che “i miei record resisteranno ancora per un po’.” Il primatista mondiale dei 100 e 200punta sulla figlia: “Sarà una velocista, o almeno un’atleta, perché non cammina mai. Corre sempre”.poi parla di ciò che gli manca della competizione: “Mi manca solo l’emozione del pubblico, davvero. L’adrenalina delle grandi gare. Ma molte cose sono cambiate nell’anni, con la nuova tecnologia non è ...

poi parla di ciò che gli manca della competizione: 'Mi manca solo l'emozione del pubblico, davvero. L'adrenalina delle grandi gare. Ma molte cose sono cambiate nell'negli ultimi anni, ......la sua prova sul mezzo giro di pista a Savona raccolga l'attenzione degli appassionati di... Ricky Simms , storico agente del leggendario Usain. Il Meeting Internazionale Città di Savona ......nell', è divertente, è figo. Kerley si diverte, Jacobs è forte di quello che conta, ovvero la medaglia d'oro alle Olimpiadi. È bello vedere che si punzecchiano. E ho visto che anchesi ...

Atletica, Bolt: "Correre i 100 metri oggi Morirei negli ultimi 30 o 40 ... SPORTFACE.IT

Su Atletica TV gli auguri a Sara Simeoni: “Ha coinvolto emotivamente tante persone”. Budapest, Roma e le Olimpiadi nel mirino: “È un’ossessione positiva, non come Tokyo. Vincere agli Europei in casa s ...Marcell Jacobs e Fred Kerley si beccano sui social e nella disputa intervengono Usain Bolt e Michael Johnson. In vista dei 100 metri ai Mondiali di Budapest in programma ad agosto, la sfida corre velo ...