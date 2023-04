Atalanta | Zapata | “Futuro? Potrei chiudere la carriera qui… perché no”

Duvan, attaccante dell', giura amore eterno al club nerazzurro: le dichiarazioni del giocatore colombiano Duvan, attaccante dell', ha parlato così all'Eco di Bergamo. LE PAROLE ...Calciomercato - Possibile futuro a oltranza bergamasco per Duvan, ex attaccante del Napoli e da anni riferimento all'. Intervistato da L'Eco di Bergamo , il centravanti colombiano si è pronunciato così sul futuro: "Mi sento bene, in questo momento ...(3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Ederson;, Hojlund. ROMA (3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; ...

Atalanta, Zapata: "Mourinho allenatore eccezionale. I dettagli faranno la differenza contro la Roma" Voce Giallo Rossa

Duvan Zapata ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo in cui ha parlato anche del suo possibile futuro all’Atalanta. Le sue parole. CONDIZIONE – “Io adesso mi sento bene, anche si può sempre mig ...Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L'Eco di Bergamo: "Mi sento bene, in questo momento non mi vedo in un altro posto che non sia questo. Ogni volta che entro ...