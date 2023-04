Atalanta-Roma quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) La trentunesima giornata di Serie A 2022-2023 si chiuderà lunedì 24 aprile con il match tra, con i giallorossi che vorranno provare a mettere un altro importante mattone per la qualificazione in Champions League mentre i nerazzurri hanno bisogno di tenere lontani la Juventus per provare a difendere il sesto posto. I nerazzurri sono ancora in ansia per le condizioni di Ademola Lookman. L’esterno offensivo nigeriano non è ancora al meglio fisicamente e potrebbe rimanere fuori dalla partita del Gewiss Stadium. In casa giallorossa invece bisogna fare i conti con le condizioni dell’intera squadra dopo il match tirato con il Feyenoord.sarà visibile su DAZN in streaming. Su Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento e di conseguenza in streaming su NOW e SkyGO ma solo per quel ...