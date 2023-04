(Di venerdì 21 aprile 2023) Serie A. La Lega di Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi della 33ª e 34ª giornata. L’mercoledì 3alle 18 in casa con lo Spezia, mentre7 affronterà, sempre a Bergamo, la Juve alle 12,30.

MottaCLASSIFICA SERIE A: Napoli 75 punti; Lazio 61;59; Roma 56; Milan 53; Inter 51;49; Bologna 44; Fiorentina 42; Sassuolo 40; Torino e Udinese 39; Monza 38; Empoli 32; ......30 Monza - Casalmaggiore CALCIO - SERIE A 20:45- Roma CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 ...00 Trentino - Piacenza Visualizza SuperLega CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Inter -CALCIO - PREMIER ...... trovando anche due gol : uno contro la(prossimo avversario del Napoli, sfida che il kosovaro rischia di saltare per una lieve distorsione alla caviglia) e un altro contro l'. ...

Atalanta-Juventus di domenica 7 maggio si giocherà all'ora di pranzo L'Eco di Bergamo

I giovani gioielli della categoria Next Gen sono pronti a prendersi la Serie A: scopriamo chi sono i migliori a scendere in campo ...Ufficializzati gli anticipi e posticipi delle giornate 33 e 34 di Serie A 2022/23. Domenica 7 maggio possibile giornata scudetto per il Napoli