Atalanta | Djimsiti si racconta | «Sogno un goal decisivo Come difensore mi ispiro…»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Le parole delBeratai canali ufficiali dell’: sfida nel rispondere a delle domande di 60 secondi Tramite la collaborazione con LeoVegas.it, ildell’Beratha parlato ai microfoni del canale Youtube nerazzurro: rispondendo a tutta una serie di domande in 60 secondi.O SALVATAGGIO SULLA LINEA – «Preferisco fare un».DI RIFERIMENTO – «Ce ne sono tanti, però seguo molto quelli del passato: in particolar modo Ferdinand e Vidric».

(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi,, Palomino; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Højlund, Zapata. All. Gasperini . ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, ...Le probabili formazioni di- Roma(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Scalvini,; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Hojlund, Zapata. Ballottaggi:60% - ...(3 - 4 - 1 - 2): Sportiello 7; Toloi 5,6, Scalvini 5.5 (31 st Palomino 6); Zappacosta 6, De Roon 6, Ederson 6.5, Maehle 7; Koopmeiners 5.5; Zapata 5.5 (39 st Boga s.v.), Hojlund 5.

Atalanta, Djimsiti: "La Fiorentina ha qualità in tutti i ruoli, ma noi daremo il massimo" TUTTO mercato WEB

Le scelte di Gasperini e Mourinho sulle rispettive formazioni: tutto quello che c'è da sapere anche in ottica fantacalcio ...Mercato Atalanta, la Dea punta ad un talento in Turchia per rinforzare la difesa per l'estate: possibile arrivo a parametro zero.