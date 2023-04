Ascolti tv | i dati del 20 aprile 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bene ancora una volta la fiction Rai Nella serata di ieri, giovedì 20, su Rai Uno la fiction Un Passo dal cielo 7 ha conquistato 3.658.000 spettatori pari al 19.6%. Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha ottenuto 1.916.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 After 2 ha ottenuto 517.000 spettatori pari al 2.6% di share. Su Italia 1 Back to School ha coinvolto 801.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice ha ottenuto davanti al video 954.000 spettatori pari ad uno share del 4.6% (Splendida Appendice: 618.000 – 3.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 924.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 790.000 spettatori con uno share del 5.4%. L'articolo proviene da 361 Magazine.