Ascolti TV | Giovedì 20 Aprile 2023 Un Passo dal Cielo al di sotto del 20% 3 | 66 mln L’Europa League 10 6% – 2 mln meglio di Un Boss in Salotto 10 4% – 1 | 9 mln Non si riprende Back to School 5 6% – 801k battuto da Del Debbio 6 2% – 924k

Serata particolare quella di ieri,20 aprile, per quanto riguarda la sfida in, dato che Mediaset ha deciso di testare Back to school al, dopo le prime puntate andate in onda di mercoledì: il programma condotto ...A partire da23 marzo, ognisera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 7 . La fiction si conferma una delle più amate di quelle della Rai: i dati degli...Dopo gliper niente soddisfacenti della seconda puntata, il terzo appuntamento infatti è previsto oggi20 aprile 2023 come sempre in prima serata. La trasmissione di Italia 1 dovrà ...

Ascolti tv giovedì 13 aprile: chi ha vinto tra Un passo dal cielo e 10 ... Fanpage.it