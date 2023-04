Ascolti TV | Giovedì 20 Aprile 2023 Un Passo dal Cielo al di sotto del 20% 3 | 66 mln La Roma in Europa League 10 6% – 2 mln meglio di Un Boss in Salotto 10 4% – 1 | 9 mln Non si riprende Back to School 5 6% – 801k battuto da Del Debbio 6 2% – 924k

(Di venerdì 21 aprile 2023) Undal(Us) Nella serata di ieri,20, su Rai1 la fiction Undal7 ha interessato 3.658.000 spettatori pari al 19.6%. Su Canale 5 Uninha raccolto davanti al video 1.916.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 After 2 ha interessato 517.000 spettatori pari al 2.6% di share. Su Italia 1 – dalle 21.44 all’1.02 –toha intrattenuto 801.000 spettatori con il 5.6% (presentazione dalle 21.28 alle 21.44: 764.000 – 3.5%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 954.000 spettatori pari ad uno share del 4.6% (Splendida Appendice: 618.000 – 3.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 924.000 spettatori ...

