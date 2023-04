Ascolti Tv 20 Aprile 2023 | Un Passo dal Cielo 7 batte Mourinho

(Di venerdì 21 aprile 2023) In 3,658 milioni per la fiction di Rai1 Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Giovedì 20: Standard Auditel Palinsesti 20 04 23 Standard Auditel Fasce 20 04 23 (Nella foto Undal7) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

tv di giovedì 202023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Un passo dal cielo " contro " Un boss in salotto " Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, giovedì 20 ...Serata particolare quella di ieri, giovedì 20, per quanto riguarda la sfida in, dato che Mediaset ha deciso di testare Back to school al giovedì, dopo le prime puntate andate in onda di mercoledì: il programma condotto da Federica ...Venerdì 21al suo posto sarà trasmesso uno speciale dedicato ad Amici . Il talent del sabato sera sta facendo registrare numeri importanti a livello die Mediaset ha deciso di dedicare ...

Ascolti tv 20 aprile 2023: Un passo dal cielo, Un boss in salotto Tvblog

3,6 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 1,9 milioni per il film di Canale 5