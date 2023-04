Artrite reumatoide | nuove speranze di cura

Per la donna sono più croniche e meno mortali come l', l'emicrania, la fibromialgia e l'insonnia. Salute, la donna è più attenta alla propria salute Altro aspetto che favorisce l'..."Novità terapeutiche - spiega Sebastiani, che è anche direttore della Uoc di Reumatologia del San Camillo - Forlanini di Roma - escono di continuo in tutti i campi: per l', per l'..."I ritardi nella diagnosi, non solo per fibromialgia o per, ma anche per la spondilite anchilosante, sono inaccettabili - afferma Tonolo - Ecco perché Anmar lavora con le società ...

L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica autoimmune che colpisce le articolazioni. Più frequente nel sesso femminile (il rapporto donna/uomo è di 3:1), essa compare soprattutto nella ...“Circa cinque anni e mezzo in più è la vita media delle donne rispetto agli uomini. Oltre gli 84 anni per il mondo femminile e appena 79 anni per gli uomini” sono i risultati confermati da diversi stu ...