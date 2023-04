Artem Uss | congelati i beni dell' imprenditore russo in Italia

Leggi Anche Caso, Nordio avvia un'azione disciplinare sui giudici della Corte d'Appello di Milano - Giovedì informativa urgente del ministro alla Camera Leggi Anche, l'imprenditore russo evaso dai ...I beni in Italia disono stati congelati, come previsto da un decreto firmato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. L'uomo d'affari russo è evaso il 22 marzo dalla sua casa a Basiglio , dove stava ...Congelati i beni e fondi dell'imprenditore russonel territorio italiano. A firmare la misura è stato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dopo gli accertamenti condotti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ...

I beni in Italia di Artem Uss sono stati congelati, come previsto da un decreto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’uomo d’affari russo è evaso il 22 marzo dalla sua casa a ...Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato la misura per quanto riguarda patrimoni e fondi in territorio italiano ...