Arsenal-Southampton venerdì 21 aprile 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Piace Gabriel Jesus

In Premier League l'capolista ha rallentato: dopo i due pareggi consecutivi subiti in ... i Gunners hanno la possibilità di tornare alla vittoria battendo l'abbordabilee ritrovando ...è il crocevia assoluto per la Premier League. Arteta ha visto i suoi buttare via il doppio vantaggio (e pure un rigore!) contro Liverpool e West Ham, ora basta: possibile che il ......00 Stati Uniti - Messico 1 - 1 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Bergamo - Scandicci 0 - 3 CALCIO - SERIE A 20:45 Verona - Bologna CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00CALCIO - LA LIGA ...

Pronostico Arsenal-Southampton, match da 1+Over 2,5 Corriere dello Sport

It's just over two months until the transfer window official opens - with the likes of Manchester United, Arsenal and Liverpool preparing to strengthen their squads ...Arsenal have never lost in 23 Premier League home games against Southampton (W16 D7), the most one side has hosted another without ever losing in the competition.