Arsenal | che rischio! All’Emirates rimonta da brividi col Southampton | finisce 3-3

(Di venerdì 21 aprile 2023) Clamoroso rischio dell’contro il: la Premier League resta aperta dopo questo 3-3 Clamoroso rischio preso dall’tra le mura amiche dell’Emirates, dove i londinesi hanno rischiato di crollare al cospetto delpenultimo in classifica. Inutili sembravano i gol di Martinelli del momentaneo 2-1 e quello del 2-3 di Odegaard, visto che gli ospiti erano forti delle reti di Alzaraz, dell’ex Walcott e di Caleta-Car. Poi il definitivo 3-3 di Saka. Premier comunque più che mai aperta, col City secondo a 5 punti con due gare in meno.

Ancora, circola il profilo di Eric Garcia ,a gennaio aveva rifiutato la corte dell', quello di Samuel Umtiti , ora al Lecce epotrebbe essere la pedina più approcciabile per l'Inter, ...D'altronde, il già campione del mondo è più verso i 40 annii 30, e quindi servono forze ... ma secondo Calciomercato.com sono attenzionati lo statunitense Folarin Balogun , quotaed ...... dopo due pareggi consecutivi subiti in rimonta: l'ha bisogno di punti per difendersi dal ... Un testacodai Gunners sono chiamati a portare a casa.

Arsenal-Southampton, le probabili formazioni: spazio all’ex Walcott. Ok Jesus e Saka Mediagol.it

Arsenal - Southampton 1-2 nei primi 45': Alcaraz e Walcott firmano il doppio vantaggio per i Saints, Martinelli accorcia per i Gunners.Forgiato dalla straordinaria cantera dell'Arsenal, Folarin Balogun del Reims è un nome caldissimo per il futuro del Milan. Una stagione straordinaria quella che sta ...