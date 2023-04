Arrivabene inibito per “errore tecnico” | potrebbe rivolgersi al Tar per un risarcimento Tuttosport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 aprile 2023) La sentenza che ha restituito i 15 punti in classifica alla Juventus, anche se solo temporaneamente, non manca di sollevare polemiche e riservare sorprese. Tra queste anche il rigetto del ricorso di Agnelli, Cherubini e soprattutto Maurizione scrive. I giudici del Collegio di Garanzia ritengonocolpevole come gli altri dirigenti bianconeri in merito al caso plusvalenze, ma, all’epoca dei fatti addebitatigli,non era un dirigente della Juventus.scrive: “è diventato amministratore delegato della Juventus il primo luglio del 2021, quindi dopo tutti i fatti addebitati alla Juventus. Fino a quel momento era membro del Consiglio di Amministrazione, alla pari degli altri membri il cui ricorso è stato accolto dal Collegio che ...