(Di venerdì 21 aprile 2023) Tra i ricorsi dei dirigenti della Juventus respinti dal Collegio di Garanzia dello Sport, quello presentato da Mauriziorischia di non essere arrivato a fine corsa. L’ormai ex dirigente del club bianconero aveva assunto l’incarico di amministratore delegato il 1° luglio 2021, quindi dopo tutti i fatti addebitati alla Juventus nell’indagine. Fino a quel L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... sospendendo la sanzione comminata in precedenza dalla Corte Federale d'Appello in seguito al... Daniela Marilungo , Francesco Roncaglio , Enrico Vellano , Maurizioavverso la medesima ...... Andrea Agnelli , ex presidente; Maurizio, ex amministratore delegato; Fabio Paratici , ... O, nelin cui mancasse una più precisa definizione delle responsabilità della dirigenza ...La Juventus riottiene i 15 punti tolti dalla sentenza di secondo grado sulplusvalenze, va a ... Paratici, Cherubini e, definitivamente colpevoli delle attribuzioni ricevute. Una ...

Arrivabene è un caso: la sua inibizione può finire al TAR Calcio e Finanza

Mercoledì pomeriggio, nel salone d’onore del Coni che ha ospitato l’udienza del Collegio, i legali della Juventus avevano sottolineato l’incongruenza tecnica, specificando bene la data dalla quale Arr ...Qualcuno deve aver diffamato Maurizio A. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne condannato a 24 mesi di inibizione. Franz Kafka l’avrebbe scritta così, i giudici del Collegio ...