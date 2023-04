Arriva un centro commerciale nel cuore di Napoli | nuovi negozi e posti di lavoro

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un nuovoneldi, ristorante, palestre e parcheggi. La struttura sorgerà tra Ponticelli e Poggioreale, in via Botteghelle, nel terreno delle ex officine delle Ferrovie dello Stato. Il progetto – come anticipa Fanpage – prevede anche L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.