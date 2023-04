Arriva la neve | ripulita la strada di accesso ai rifugi del Passo San Marco

... per nascondersi e poter stare ancora alzati e dall'altra la Storia, il vuoto, il silenzio, la. Preferirei non farlo",una risposta spiazzante: "Va bene qualsiasi cosa, anche breve. Poi ti ...... raccolte nell'antologia Mattino della seconda(a cura di Alessandro Niero; Bompiani, pagine ... /l'angelo " che è il giardiniere, togliendo polvere al roveto / dice: cresci e cresci, ...Ma evidentemente per far girare l'inerzia del match ciò non è sufficiente e infatti sisul 5 - 3 e servizio Cerundolo, con l'argentino che non trema e si va a prendere di forza due match point ...

Arriva la neve: ripulita la strada di accesso ai rifugi del Passo San ... L'Eco di Bergamo

IL MALTEMPO. Pulizia del manto stradale che porta al San Marco 2000 e alla Cantoniera nella mattinata di venerdì 21 aprile. Resta invece off limits il valico. La neve è tornata sui nostri territori in ...Estate caldissima, il più alto numero di giorni da “Stress termico” ed emissioni di C02 tra le più alte degli ulimi 15 anni. Sono i dati sul 2022 pubblicati nel report sullo stato del clima del Serviz ...