Arresti a Melito | oggi gli interrogatori L’opposizione | “Maggioranza si dimetta”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sono previstiin carcere glidi garanzia per gli arrestati di. Il sindaco Luciano Mottola, il presidente del consiglio comunale Rocco Marrone, Emilio Rostan, i due consiglieri arrestati e i soggetti ritenuti vicini al clan Amato Pagano verranno ascoltati dal giudice. Da qui poi potrebbero essere anche esaminate richieste di scarcerazione. Per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Aeronautica,per corruzione negli appalti per gli aeroporti, arrestato il sindaco Luciano Mottola per scambio elettorale politico mafioso Il giudice Giorgia Castriota arrestata per ...Leggi Anche, i voti del clan al ballottaggio per il candidato sindaco eletto. L'intercettazione: 'Siamo andati a prendere la gente da dentro le case' Anche il Pd chiede provvedimenti: '...Leggi Anche, Pd e M5s: 'Sciogliere il Comune'. De Raho: 'Commissione prefettizia'. Nel 2021 il sindaco Fdi vinse al ballottaggio per 387 voti Il ruolo di Rostan - Ad aiutare Mottola, ...

Luciano Mottola, arrestato il sindaco di Melito: eletto con il centrodestra, ha una moglie e una figlia ilmattino.it

Giorgia Castriota, giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, è stata arrestata nell'ambito nell'ambito di un'indagine della Procura di Perugia. La ...SANT’ANTIMO – A nord di Napoli si continuano a registrare arresti per rapporti che la politica ancora intrattiene con alcune frange criminali del territorio, vedi l’indagine della DIA sul voto di scam ...