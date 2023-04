Arrestata preside antimafia | rubava tv e cibo a scuola ' Questi barattoli me li voglio portare a casa Il tonno mettilo qui sotto' Le

Ladella scuola intitolata a Giovanni Falcone, la professoressa Daniela Lo Verde, 53 anni, simbolo dell'antimafia, insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica, è stata, ieri ...Non sapendo di essere intercettata Daniela Lo Verde ,della scuola Falcone di Palermo , ... Compra la casa all'asta, poi la scoperta choc: 'Non ci volevamo credere' La donnainsieme al ...... che sarebbero stati costantemente prelevati dallae dal suo vice per proprie ed esclusive necessità. L'attività investigativa permetteva altresì di verificare come la Dirigenza dell'Istituto ...

Palermo, arrestata la preside antimafia: "Rubava cibo e materiali destinati alla scuola" | Incastrata dalle intercettazioni TGCOM

Daniela Lo Verde, dirigente scolastica dell’istituto Giovanni Falcone di Palermo, tre anni fa era stata premiata da Mattarella per i suoi progetti a sostegno dei ragazzi durante la pandemia ...Peculato e corruzione: è questa l’ipotesi di reato per cui carabinieri hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della preside Daniela Lo… Leggi ...