Arrestata Daniela Lo Verde | la preside antimafia | video

(Di venerdì 21 aprile 2023)Lo, ladella scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen è statadai carabinieri nell'ambito di una indagine coordinata dai pm della Procura Europea Gery Ferarra e Amelia Luise con le accuse di peculato e corruzione. In cambio dell'assegnazione esclusiva e in forma diretta di materiale elettronico per la scuola dal negozio RStore di Palermo, laavrebbe avuto da una dipendente dell'attività commerciale, anche lei finita ai domiciliari, regali come gli iPhone.