Arrestata a Palermo la preside antimafia Daniela Lo Verde

... la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen, Daniela Lo Verde, insignita anche del titolo di cavaliere della Repubblica, è statadai carabinieri nell'ambito di una indagine ...Sa dove sono i covi, conosce gli investimenti e le attività economiche e pure le identità di tanti personaggi ancora nascosti dietro a soprannomi e nomi in codice. Laura Bonafede, la maestranei giorni scorsi perché per anni avrebbe coperto la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, secondo la Procura è un personaggio centrale per ricostruire gli anni della 'sommersione' dell'...... 12 terreni e tre aziende e un appartamento a. = '1681892257' AND banner_sld = 'marsala' ... arrivava a Mazara del Vallo, dove è statala 47enne Mariella Di Majo, titolare di reddito ...

Palermo: arrestata per corruzione Daniela Lo Verde, preside antimafia della scuola Falcone allo Zen Giornale di Sicilia

Daniela Lo Verde, nominata cavaliere della Repubblica, ai domiciliari assieme ad altri due indagati 3' DI LETTURA PALERMO – L’hanno filmata mentre si portava via un televisore, caricato in macchina, e ...A Palermo una delle più note esponenti dell'antimafia della città, la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen, è stata arrestata dai carabinieri con le accuse di peculato e corruzione.