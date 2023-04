Arrampicata sportiva | Camilla Moroni in semifinale di Coppa del Mondo Eliminati Rogora e gli altri azzurri

(Di venerdì 21 aprile 2023) A Hachioji (Giappone) è incominciata ladel2023 di. La prima tappa è riservata al boulder, specialità che vedremo anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che assegnerà le medaglie in accoppiata con il lead. Giornata d’apertura riservata alle qualificazioni per entrambi i sessi. Sabato ci sarà spazio per le semifinali e la finale femminile, mentre domenica toccherà agli uomini. L’unica italiana a sorridere è, che stacca il biglietto per le semifinali in virtù del 13mo posto nel turno preliminare (5t5z 16 14). A primeggiare è stata la giapponese Anon Matsufuji (5t5z 5 5), che ha preceduto la connazional Miho Nonaka (5t5z 8 7) e l’israeliana Ayala Kerem (5t5z 9 7). A seguire le due statunitensi Brooke Raboutou e Natalia Grossman, oltre ...

... il Planetario Gonfiabile dell'INAF, la spettacolare parete perofferta dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN, il più grande ente di promozionericonosciuto dal CONI) e i ...Nel mirino degli ecologisti c'è anche un'altra attività: "Le installazioni fisse pere la zip - line in area a rischio frane costituiscono un pericolo per la nidificazione dei ...Ad Hachioji , in Giappone, si è aperto il circuito di Coppa del Mondo di, con la prima tappa per la specialità boulder. La spedizione azzurra, composta da due uomini e tre donne in gara, si è cimentata nelle due qualificazioni. I migliori risultati ...

Loïc Zehani libera Mossoul 9b/b+ ad Orgon in Francia Planetmountain

A Hachioji (Giappone) è incominciata la Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva. La prima tappa è riservata al boulder, specialità che vedremo anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che assegnerà ...Ci sono tanti modi per godersi il pianeta e uno di questi è l’arrampicata, che però deve essere praticata in totale sicurezza. E, che siano su roccia o in palestra, le avventure verticali possono aver ...