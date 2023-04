Arnault fa i casting ai suoi cinque figli per scegliere il successore

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ogni mese, Bernard– l'uomo più ricco del mondo – invita ia pranzo nella sede del suo colosso del lusso Lvmh. Ma non si tratta di un normale pasto in famiglia in cui ci si aggiorna su ciò che è stato fatto durante il fine settimana. Come scrive il Wall Street Journal,, 74 anni, fa il giro del tavolo e interroga i, uno per uno, su come dovrebbe operare l'azienda. Segui su affaritaliani.it