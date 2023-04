Il presidente dell', Alberto, non si presenterà alle prossime elezioni presidenziali di ottobre. Lo ha annunciato oggi con un video sui suoi social intitolato "la mia decisione" dove afferma che "il ...Tuttavia, in assenza di finanziamenti dai mercati esterni o nazionali, l'amministrazione... che pragmaticamente rimborsa le passività dell'in cambio di un modesto aggiustamento, ...L'si trova in una posizione particolarmente difficile. Joe Biden è stato molto chiaro conquando i due presidenti si sono incontrati alla Casa Bianca alla fine di marzo. Per ...

Argentina: Fernandez non si presenterà alle presidenziali La Sicilia

Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, non si presenterà alle prossime elezioni presidenziali di ottobre. (ANSA) ...Usa-Argentina, il governo degli Stati Uniti ha ribadito il suo sostegno nelle dinamiche interne agli organismi multilaterali del credito ...