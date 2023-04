Arco Technologies Inc. collabora con Baglietto per il sistema di alimentazione per mega yacht BZero

(Di venerdì 21 aprile 2023) -Inc. progetterà, produrrà e integrerà perun rivoluzionariodia idrogeno per. SOMERVILLE, Massachusetts, 20 aprile 2023 /PRNewswire/Inc. ehanno annunciato una partnership esclusiva per la creazione del modulo Fuel Cell per il rivoluzionariodia idrogeno perInc. è ancora una volta all'avanguardia per quanto riguarda i sistemi dia celle a combustibile con la progettazione del modulo Fuel Cell di tipo PEM, undi ...

Inc. progetterà, produrrà e integrerà per Baglietto un rivoluzionario sistema di alimentazione a idrogeno per yacht. SOMERVILLE, Massachusetts, 20 aprile 2023 /PRNewswire/ - -...Insieme a Baglietto, capofila del progetto, partecipano 6 partner di rilevanza internazionale, tutte con team di progettazione e sviluppo basati in Italia:, BLUENERGY REVOLUTION, ...Sono previste conferenze durante tutto l'della giornata ed ognuna avrà una durata di trenta minuti. Le aziende aderenti a tale modalità sono: Dassault Systèmes, Dgs, Ecolab, Hcl, ...

