Aracataca | Jovanotti torna in sella su RaiPlay

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lorenzo Cherubini Dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia e dall’Oceano alla mitica Macondo. Una pedalata lunga 3500 km – e 50mila metri di dislivello – tra salite e discese, foreste e cascate, sentieri e autostrade.incon un nuovo viaggio in bicicletta in Sud America. E attraverso mari e oceani, villaggi e periferie, pueblos e città, racconta la magia di questa avventura al ritmo di tanta, tantissima musica. Dopo #nonvogliocambiarepianeta, ecco. Una serie in ventidue puntate in streaming dal 24 aprile su. Ventidue come gli arcani maggiori dei tarocchi che lo hanno accompagnato giorno dopo giorno. “Aspettavamo da tempo il ritorno di Lorenzosucon Non voglio cambiare pianeta 2 – ...