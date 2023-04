(Di venerdì 21 aprile 2023)in Maschera saràdisponibile all’interno del free to play di Respawn:. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata Respawn Entertainment ha rivelato poche ore fa il nuovissimo eventoin Maschera di: Baraonda, che si svolgerà dal 25 aprile al 9 maggio.imminente aggiunge una nuovissima modalità DMS a tempo limitato chiamata “Unshield Deadeye“, in cui le Leggende utilizzano equipaggiamenti a tempo limitato a rotazione. Senza elmi o scudi, i giocatori dovranno raggiungere 50 uccisioni per dimostrare di essere un campione tra le Leggende.è stato inoltre presentato tramite un ...

Respawn Entertainment ha rivelato oggi il nuovo evento Collezione Ballo in Maschera di: Baraonda, che si svolgerà dal 25 aprile al 9 maggio. L'evento imminente aggiunge una nuova modalità DMS a tempo limitato chiamata 'Unshield Deadeye' , in cui le Leggende utilizzano ...

Apex Legends: presto al via l’evento Collezione Ballo in Maschera! tuttoteK

Un evento finisce… e un altro arriva ad animare Apex Legends, uno dei battle royale free to play più popolari degli ultimi anni. L'evento collezione Squadra del sole ha ormai abbandonato il gioco da p ...