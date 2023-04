Anzio | pitbull aggredisce cagnolino | ‘Freddy ha lottato per sopravvivere’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un cucciolo a spasso per le vie diè stato aggredito da un pittbull lasciato libero di gironzolare senza guinzaglio e senza museruola. Freddy, è il nome delvittima dell’aggressione, è stato preso di mira per la seconda volta dal medesimo cane e nonostante ‘i padroni mi avevano assicurato che avrebbero fatto più attenzione’ domenica scorsa è successo ancora. Il piccolo Freddy vittima per la seconda volta di un’aggressione del pittbull Il piccolo Freddy è finito ancora una volta nelle fauci del molosso e, ovviamente, come è facilmente prevedibile ha avuto la peggio. Dopo aver ‘per la seconda volta per sopravvivere, ora ha vari punti di sutura sul suo corpicino. E – aggiunge la padrona scioccata ed esasperata per l’impossibilità di garantire sicurezza al suo cane e anche a sé stessa – è stato anche fortunato, ...