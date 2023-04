Anziano scomparso da due giorni trovato in fin di vita in un casolare abbandonato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 87 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato riprivo di sensi all’interno di unin una località di campagna del comune di Savignano Irpino, in provincia di Avellino. L’si sarebbe allontanato da casa da almeno due, secondo la testimonianza di una parente che ha lanciato l’allarme. Potrebbe essere stato colto da malore e cadendo si sarebbe procurato una serie di gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri che hanno scortato l’ambulanza del 118 in ospedale ad Ariano Irpino dove l’è stato ricoverato in codice rosso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.