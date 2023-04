Antonino Spinalbese e Carolina Stramare beccati insieme | flirt in corso

Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip ,è impegnatissimo a coccolare la sua Luna Marì, la bimba avuta dalla sua precedente storia con Belen Rodriguez, e preso dai mille appuntamenti professionali. C'è tempo anche per ...ha già fatto incontrare sua figlia e Carolina ...Carolina Stramare efanno sul serio. Dopo settimane di silenzio a seguito di un avvistamento insieme, i due hanno riacceso i gossip postando delle foto nello stesso posto. Carolina ha condiviso sul ...

Antonino Spinalbese, Carolina Stramare e i post "di coppia” Cosmopolitan

La bellezza di Pechino Express 2023, come in qualsiasi gioco del resto, è l'imprevedibilità. La componente della casualità, infatti, se mescolata alla stanchezza e alle scaltre strategie degli avversa ...L'ex parrucchiere e la modella lasciano indizi social della loro presenza insieme in un locale milanese. C'è anche Luna Marì ...