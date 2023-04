Antonella Clerici perde la pazienza e schiaffeggia in diretta a È sempre mezzogiorno Alfio Bottaro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 21 aprile 2023)durante il gioco delle pentoleil suo collega: ecco cos'è successoa trasformato lo studio che i produttori della Rai gli hanno messo a disposizione, in un bellissimo bosco incantato. Quando iniziato a fare televisione si occupava perlopiù di sport, ma il suo vero talento si è scoperto poi nel contatto con il pubblico al famosissimo programma culinario La prova del cuoco.stata presente in ogni puntata, allontanandosi solamente nel periodo in cui è andato in maternità, sostituita da Elisa Isoardi. Successivamente decide di lasciare il programma e nonostante ritorni alla conduzione la Isoardi, in assenza dinon si riescono a ...