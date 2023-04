Antitrust | Meta obbligata a riprendere trattative con Siae

(Di venerdì 21 aprile 2023) Facebook e Instagram dovranno chiedere l’autorizzazione aper i contenuti musicali L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato misure cautelari nei confronti diPlatforms Inc.,Platforms Ireland Limited,Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti dinella negoziazione della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:concorrenza sleale Facebook Amazon Google Capezzoli liberi su Facebook e Instagram: la svolta diè vicina Fusione Facebook: una chat unica per 3 app differenti Come sono le mamme italiane ai tempi dei social? Facebook compra startup che ...

Secondo l'istruttori avviata dall'non vuole comunicare a Siae i suoi ricavi suddivisi per territorio e l'incidenza dei contenuti musicali sul fatturato . In questo modo il gruppo ...L'ha deliberato che il comportamento disembrerebbe abusivo e ha chiesto di riprendere "immediatamente" le ...È arrivata la risposta diin merito alle misure cautelari adottate dall'AGCM in merito alla vicenda della SIAE . "Non condividiamo le misure cautelari adottate dall' AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato),...

L'Antitrust ha deliberato che il comportamento di Meta sembrerebbe abusivo e ha chiesto di riprendere "immediatamente" le trattative ...L'Autorità impone la riapertura del negoziato sui diritti delle canzoni italiane usate su Facebook e Instagram. L'azienda americana dovrà comunicare i dati su quanto incassa grazie alla musica ...