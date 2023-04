(Di venerdì 21 aprile 2023), chi sarà intervistato da Silvia Toffanin questa settimana? Torna come ogni settimana l’appuntamento – imperdibile – con il salotto pomeridiano che ogni weekend ci tiene compagnia su Canale 5. Anche domani e dopodomani saranno tantissimi gliche si alterneranno in studio. Ma chi ci sarà? Scopriamolo insieme con tutte le22Partiamo dalla puntata di domani,22. Come sempre l’appuntamento è dalle ore 16.30 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà i “suoi” VIP nel salotto targato Mediaset nel programma assoluto protagonista, anche in termini di ascolti, del ...

Slittadopo le voci di separazione da Paolo Bonolis, le: Ilary Blasi torna in tv, parlerà di Totti Sonia Bruganelli non ci sarà Paolo Bonolis, a Felicissima Sera ...Piccola svista a. Approfittando della presenza di Ilary Blasi nello studio di Canale 5, Silvia Toffanin ha mandato in onda lesul cast ufficiale de L'Isola dei Famosi. Tra questi è apparso ...E la futura naufraga dell' Isola dei Famosi , che sabato scorso è stata ospite ada ...il sostegno di chi amo e voglio tanto mettermi in gioco e sfidare me stessa...' Isola 2023,...

Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 22 aprile e domenica 23 aprile 2023 Il Corriere della Città

Giorgetti: i numeri della NaDEF detteranno la Legge di Bilancio 2024, fra gli obiettivi c'è il rilancio economico ma anche il sostegno alle fasce deboli.Gli spoiler di Terra mara al 30 aprile 2023: il figlio di Yilmaz rischia di non farcela dopo il parto, Demir diventa padre ...