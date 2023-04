Anticipazioni Serale di “Amici” | i concorrenti a rischio eliminazione

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il gioco si fa duro per gli allievi della scuola di. Manca ormai meno di un mese alla finalissima, posticipata a domenica 14 maggio per evitare sovrapposizioni con l’Eurovision Song Contest. La rosa deiancora in gara si restringe e a questo punto bisogna abituarsi all’anche di veri talenti: alla fine dovrà restarne solo uno. La sesta puntata del, che andrà in onda domani sabato 22 aprile, è stata registrata ieri pomeriggio e arrivano già le prime. Scopriamo quali sono state le sfide affrontate dai ragazzi, i commenti dei giudici, i grandi ospiti in studio e, naturalmente, gli allievi che, a seguito della terza manche, rischiano l’e l’esclusione dalla finale., le: chi ...