Anticipazioni Il Paradiso delle signore | la sconvolgente scoperta di Ezio

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 21 aprile 2023) Veronica è disposta a tutto pur di non perdereed ha fatto in modo che Gloria lasciasse Milano e si allontanasse per sempre da lui. L'uomo non sa che la decisione dell'ex moglie non è stata spontanea, ma presto scoprirà ciò che ha fatto la sua compagna ed ovviamente ne resterà sconvolto. Ladella vera natura della Zanatta gli farà capire di non voler più fingere con lei, ma riuscirà davvero a mettere la parola fine sulla loro lunga relazione? E soprattutto avrà ancora la possibilità di ricucire il suo rapporto con Gloria ed essere finalmente felice con lei dopo tante sofferenze? Il, trame: Veronica ricatta Gloria e la spinge ad andare via La storyline in questione ha preso il via nel momento in cui Gloria edsi sono lasciati andare alla ...