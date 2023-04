(Di venerdì 21 aprile 2023) Sono scesi un piazza anche a, sfilando con pochi abiti e con le mani sporche di vernice rossa, gli aderenti alla rete '' per chiedere la salvaguardiai e per una dieta ...

Sono scesi un piazza anche a Napoli, sfilando con pochi abiti e con le mani sporche di vernice rossa, gli aderenti alla rete '' per chiedere la salvaguardia degli animali e per una dieta vegetale. "Stiamo affrontando una crisi climatica ed ecologica mortale e dobbiamo agire ora per il benessere di tutti i ...In occasione della giornata con cui le Nazioni Unite celebrano la salvaguardia della Terra e ricordano le urgenti problematiche ambientali da affrontare, il movimento globalesi fa promotore della prima Vegan Earth Day March . Tra il 21 e il 22 aprile 2023, infatti, gli attivisti del movimento si riuniranno in tutto il mondo in più di cinquanta città in ...Il Design Pride, ormai celebre come "la festa più pop della settimana", animerà tutto il distretto con la collaborazione dithe Duck, marchio di abbigliamento 100%free, Sammontana, ...

Animal Save, in corteo a Napoli per i diritti degli animali - Cronaca Agenzia ANSA

