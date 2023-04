Andie MacDowell e il prezioso messaggio di self love sul red carpet

(Di venerdì 21 aprile 2023)è fiera dei suoi capelli grigi ed è stufa degli stereotipi hollywoodiani. Non le importa cosa pensano gli altri della sua folta chioma riccia e grigia, ma piuttosto ha cercato di accettare se stessa. E ha portato queldicon sé anche sul red. Adnon interessa quello che pensano gli altri della sua bellezza né della sua età ed è fiera delche porta con sé su ogni redcalcato di recente. Da qualche anno, infatti, l’attrice ha rinunciato alla tintura per capelli e abbracciato il suo look total grey, già mostrato ad esempio al Festival di Cannes 2022.. Crediti: Ansa – VelvetMagClasse 1958, l’attrice ...

Un po' come quando si decide di non tingere più i capelli bianchi, come ha fatto, che ha abbracciato il suo colore naturale per non sottostare all'onere di nascondere la ricrescita ...64 primavere ed essere sempre belle come il sole, anche con i capelli bianchi in vista Sicuramente,deve parte del suo successo anche al suo grande fascino e alla sua bellezza senza ...

I capelli bianchi non sono mai stati così alla moda! Non serve camuffarli perché per la primavera e l'estate 2023 le capigliature sale e pepe diventano ...