Ancora Sinner-Musetti | sette giorni dopo e sempre nei quarti | a Barcellona Lorenzo cerca la rivincita

(Di venerdì 21 aprile 2023)il confronto di Monte-Carlo, Janniktorneranno a sfidarsi. Lo farannoin un torneo su terra rossa,aidi finale econ il classe 2001 favorito secondo i bookmakers. Rispetto al match del Principato, però, sono cambiate tante cose.è infatti apparso in difficoltà nei due match disputati finora ae, pur non avendo mai davvero rischiato di perdere, ha dato l’impressione di non essere al 100%.è invece reduce da una convincente vittoria ai danni di Norrie ed è riuscito a dar seguito all’ottima settimana monegasca, arrivataun periodo non particolarmente ...

Assente purtroppo Rafa Nadal,alle prese con l'infortunio che lo tiene ai box da gennaio. ... Non mancheranno neppure gli azzurri, su tutti Jannike Lorenzo Musetti , reduce da due tornei ...Il motivo principale riguarda proprio le condizioni fisiche di, apparso in grande difficoltà contro Nishioka in termini di respirazione, probabilmente a causa di un problema di allergia . ...Volandri: "è pronto per qualsiasi risultato" 'Jannikè pronto per qualsiasi risultato. Ha la fortuna di averemargini di miglioramento, è solo questione di tempo" , ha dichiarato ...

Musetti sfida ancora Sinner e vuole batterlo: Jannik mi ha aperto gli ... Sport Fanpage

Sette giorni dopo il confronto di Monte-Carlo, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti torneranno a sfidarsi. Lo faranno sempre in un torneo su terra rossa, sempre ai quarti di finale e sempre con il classe ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Lorenzo Musetti, derby azzurro valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Barce ...