Scrive la Gazzetta che- oltre a Politano e Mario Rui - salterà la trasferta di Torino contro la Juventus (si gioca domenica alle 20.45) Purtroppo i tre infortunati nella gara di ...al di là degli impegni e dello stress delle partire ravvicinate, sta finendo il suo periodo di Ramadan, ea livello fisico quindi non è al top per cui non credo vada forzato il suo ...Poi èfisica, come dimostrano gli infortuni piovuti tutti nello stesso periodo dopo mesi in ... Politano (distorsione di primo grado alla caviglia sinistra) e(distorsione alla caviglia ...

Anche Rrahmani salterà Juventus-Napoli (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

