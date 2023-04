Amici 22 | venerdì 21 aprile lo Speciale su Canale 5 | anticipazioni e cosa vedremo oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Niente Uomini e Donne21, in tv. I fan del dating show di Maria De Filippi, che da anni appassiona tutti, dovranno fare a meno del programma e concludere la settimana in modo diverso. Nessuna dama e nessun cavaliere al centro dello studio, nessun tronista e corteggiatore. Al posto di Uomini e Donne, però, andrà in onda unosu, il talent show che vede come protagonisti giovani, tra cantanti e ballerini. Lodi22su5 alle 14.45 Al posto di Uomini e Donne, che dal lunedì altiene compagnia al pubblico,andrà in onda unodi, in attesa della puntata del sabato sera. I giovani ...