“Amici 22” | anticipazioni puntata sabato 22 Aprile 2023 | ecco chi uscirà

Leggi su tvzap

(Di venerdì 21 aprile 2023) News tv. . Come di consueto, ieri pomeriggio 20è stata registrata una nuovadel famoso talent di Canale 5di Maria De Filippi. La registrazione sarà manda in onda in prima serata22. Come sempre sono venute fuori le prime anticipazione su quanto accaduto nello studio del talent durante le riprese di ieri. Anche questa volta ci sono stati due ospiti di eccezione: Enrico Brignano e Gaia Gozzi, che ha presentato il suo nuovo singolo, Estasi. Poi è partita la gara e alla fine c’è stata l’eliminazione della serata.Leggi anche: Chi vincerà la 22esima edizione di “di Maria De Filippi”? Spunta il nome Leggi anche: “22”, Alessandra Celentano contro Mattia Zenzola: cos’è ...