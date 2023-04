AMA Roma | 711 Nuove Assunzioni nel 2023

(Di venerdì 21 aprile 2023) Le 711previste in Amasono parte del piano di riqualificazione e rinnovamento dell’azienda, che mira a rafforzare la pulizia della città e migliorare la qualità dei servizi ambientali offerti ai cittadini. Grazie al piano di uscite volontarie che prevede l’uscita di oltre 700 dipendenti vicini alla pensione, l’azienda potrà effettuare fino a 711, offrendo opportunità di lavoro a giovani e qualificati candidati che saranno selezionati mediante bandi di selezione pubblici. Contratto di Espansione AMAL’azienda ha dichiarato che i nuovi assunti saranno inseriti mediante contratti di apprendistato professionalizzante con orario full time, in linea con il piano di riorganizzazione e riqualificazione già avviato dall’azienda. Questo consentirà ai nuovi ...

