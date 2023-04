AlphaTauri | una buona base di crescita in vista del prossimo futuro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un pacchetto di novità che potrebbe rendereuna vettura migliore. Adesso e indel. È convinto di questo Jody Egginton, direttore tecnico della scuderia di Faenza. La nuova AT04 ha debuttato a Melbourne permettendo a Yuki Tsunoda, pilota nipponico del team, di portare a casa un punto che ha avuto il merito di smuovere una classifica piuttosto ristagnante di Formula 1. In attesa, ovviamente, di conoscere appieno le possibilità della sorella minore della Red Bull. Le dichiarazioni di Jody Egginton di(Credit foto – pagina Facebook della scuderia)“A Melbourne abbiamo portato un nuovo fondo – spiega Jody Egginton dia Motorsport.com – e le novità riguardano ogni aspetto del marciapiede, anche se non sono sicuro se sia giusto ...

