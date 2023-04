Allergologia e immunologia clinica | evento formativo dell’Ordine dei Medici di Caserta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Aggiornamento di. Questo il tema dell’in programma domani sabato 22 aprile all’Ordine provinciale dei-Chirurghi e degli Odontoiatri di. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 presso l’Auditoriumin via Bramante 19.I lavori si apriranno con l’introduzione del responsabile scientifico del corso Agostino Cirillo. Quindi, la lettura magistrale su ambiente e immunità di Mario Di Gioacchino. Seguiranno le relazioni «Ostruzione nasale: co-morbidità nella rinite allergica» di Pasquale Piombino. Moderatore Ortensio Marotta. Poi «Le novità nel trattamento dell’asma bronchiale» su relazione di Luigi Macchia. A moderare Gennaro Liccardi. Quindi, «La terapia delle allergie respiratorie in ...

... in collaborazione con l'Associazione Respiriamo Insieme - APS, e patrocinato da Società Italiana di, Asma edClinica (SIAAIC) e Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS). L'...... promossa da FederASMA e ALLERGIE - Federazione Italiana Pazienti ODV , in collaborazione con Respiriamo Insieme - APS , con il patrocinio della Società Italiana di, Asma ed...La Unità Operativa Dipartimentale diUniversitaria del Policlinico di Bari si avvale di medici specialisti inClinica e Dermatologia che sono in grado di ...

Ordine Medici, corso di Allergologia e immunologia clinica OndaWebTv

Milano, 19 aprile 2023 - Torna ASMA ZERO WEEK, l’evento nazionale che mette a disposizione dal 15 al 19 maggio e dal 12 al 16 giugno consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma in circa 4 ...Un bambino su 5 soffre di allergia e uno su 10 ha l'asma e i numeri sono cresciuti nel post pandemia. La fotografia del direttore del centro allergologia del Gaslini Maria Angela Tosca, vicepresidente ...