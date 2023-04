Allegri | ' ' Senza asterischi restiamo tra le prime quattro' '

L'allenatore della Juventus commenta la sentenza che ha ridato, momentaneamente, i 15 punti alla Juventus. \''Ora dobbiamo conservare un posto tra le ...Commenta per primo E anche il muro dei mille minutigol su azione è stato abbattuto. Ora sono 1038 i minuti a digiuno per Dusan Vlahovic, che in ... nonostante la difesa d'ufficio di Maxe ...... però, i punti alla Juventus sono stati restituiti e i bianconeri di Massimilianosi ... Ferrero, presidente Juve (LaPresse) - Calciomercato.itVivianofreni: 'Pagliacciata all'italiana'...

Allegri è un chiodo fisso per Adani: Ha ottenuto tutto senza dare ... Sport Fanpage

Massimiliano Allegri ha ottenuto l'obiettivo, un risultato importante andare in semifinale, questa volta senza vincere in trasferta come le era capitato con Nantes e Friburgo. L'avversario ...Inoltre, la possibilità di vederlo dal primo minuto insieme a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic cresce sempre di più Mancano poche ore alla sfida che può valere un pezzo di stagione per la Juventus. In ...