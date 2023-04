Alleanza Verdi Sinistra | un’assemblea pubblica per incontrare le associazioni antifasciste

(Di venerdì 21 aprile 2023) Bergamo. In vista dell’appuntamento con le celebrazioni del 25 aprile,Bergamo organizzaperlee le realtà studentesche della città. Recentemente lefacenti parte del “Progetto Adriana”, che si ispirano alla figura della partigiana Adriana Locatelli e che comprendono Bergamo Pride, FFF Bergamo, Black lives matter Bergamo, Collettivo Marielle Franco, c.s.a. Pacì Paciana , Unione degli studenti di Bergamo, Club Ricreativo di Pignolo, ANPI Comitato Provinciale di Bergamo hanno presentato un dossier all’amministrazione comunale di Bergamo per coprogettare iniziative che interessano anche la toponomastica cittadina. ...

L'Sinistra è al 2,9%, +Europa al 2,1%, Italexit al 2,1%, Unione Popolare all'1,6%, Noi Moderati all'1,1%. Resta schiacciante il rapporto tra le coalizioni con il 46% orientato sul ......la proiezione del 26 aprile che si terrà presso il Cinema Teatro Comunale di Bomporto in via... Uno degli sponsor del festival, Coop3.0 metterà inoltre in palio un premio speciale di 300 ...Così i deputati die Sinistra hanno presentato un'interrogazione al ministro della Salute Orazio Schillaci e al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida . "Crimini nei ...

Cuccioli maschi uccisi negli allevamenti di bufale: Alleanza Verdi ... Kodami

“La maggioranza non ha risolto un problema rilevante e lo dimostrano le dichiarazioni del Presidente del Senato La Russa, un vergogna per l’istituzione. Dire che nella Costituzione non c’è riferimento ...Queste le parole del candidato sindaco del centrosinistra, Ivan Bracco (Imperia Rinasce), unitamente a PD e Alleanza Verdi a Sinistra ...