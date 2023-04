All’asta capolavoro inedito di Giulio Romanino

(Di venerdì 21 aprile 2023) La "Deposizione di Cristo nel sepolcro" è uno dei dipinti più importante comparsi negli ultimi anni sul mercato italiano degli Old Masters La “Deposizione di Cristo nel sepolcro”,di Girolamo(Brescia, 1484 – 1566) è uno dei dipinti più importante comparsi negli ultimi anni sul mercato italiano degli Old Masters: lo mette all’incanto la casa d’aste Bertolami Fine Art nella sua prossima vendita di pittura antica, programmata per giovedì 27 aprile a Roma, con una stima di 470.000/620.000 euro. L’opera, un olio su tela delle dimensioni di 102×80 cm, sarà esposta al pubblico nelle sale della sede romana di Bertolami, a Palazzo Caetani Lovatelli, sino al 26 aprile. Racconta Luca Bortolotti, responsabile del dipartimento di Old Masters di Bertolami Fine Art: “Nel campo dell’arte antica le attribuzioni troppo ...

