Alex Britti | chi è la moglie Nicole | età | lavoro | oggi | figlio | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata disarà dedicata al ricordo di Fred Buscaglione, il noto cantautore morto prematuramente. Tra gli ospiti diarriverà in studio ancheche racconterà a cuore aperto la sua relazione con la compagna. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e il loro amore! Chi è: età eè la compagna di, ma su di lei non si hanno molte informazioni perché non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Sappiamo soltanto che è nata a Milano e ha ...