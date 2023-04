Alessandra De Stefano | “In Rai tutti si sentono fondamentali | il ricambio non esiste Ero un nemico | per questo ho preferito deviare ed evitare il burrone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023)Denelle scorse settimane si è dimessa. La prima donna a dirigere a Rai Sport ha resistito solo diciotto mesi: “In Rai, se provi a fare una scelta diversa diventi subito un. A me tentare piace, credo che ogni tanto non sia male percorrere un’altra strada. Ma in Rai, se provi a cambiare un volto c’è chi si sente esiliato,si avvertono, la parolanon”, spiega oggi in un’intervista al quotidiano “La Repubblica“. “Il problema è che ci sono colleghi che ancora ti dicono: ho fatto uno share. No, non hai fatto tu l’ascolto, ma l’evento cui hai partecipato. E se provi a cambiare un volto c’è chi si sente esiliato,si avvertono, la parola...