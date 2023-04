Alec Baldwin | cadono le accuse per la sparatoria sul set E lui ringrazia la moglie Hilaria

Leggi su amica

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un incubo che finisce. Almeno per lui e la sua famiglia. Per questo le sue prime parole sono per la donna che gli è sempre stata al fianco. E ai loro numerossissimi figli. L’orizzonte è molto più sereno per. Ora che si è saputo che lepenali presentate contro l’attore per ladel 2021 sul set di Rust saranno ritirate. Allora era stata la direttrice della fotografia Halyna Hutchins a perdere la vita in un incidente che – indipendentemente da quali saranno le conseguenze giudiziarie – doveva essere evitato. Leritirate contro: le indagini proseguono Secondo quanto riporta il sito Deadline, i procuratori speciali Kari Morrissey e Jason Lewis, nel rapporto che stanno per presentare, hanno deciso di respingere le ...